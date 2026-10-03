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Медведев назвал беспрецедентно высоким уровень отношений России и Ирана

Елена Вострикова

Отношения России и Ирана находятся на беспрецедентно высоком уровне, а товарооборот между странами продолжает расти. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Наше сближение началось примерно в середине прошлого десятилетия, когда мы вели совместную борьбу с терроризмом в Сирии. Впоследствии были сделаны первые шаги, связанные с экономическим сближением двух государств», – сказал он.

По словам Медведева, одним из таких шагов стало заключение в 2019 г. соглашения о свободной торговле. Он отметил, что сейчас это уже полноценное торговое соглашение в рамках Евразийского экономического союза.

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Политика / Власть

Зампред Совбеза также напомнил, что при поддержке России Иран присоединился к ШОС и БРИКС. Ключевым этапом развития двусторонних отношений он назвал подписание договора о стратегическом партнерстве в 2025 г. По словам Медведева, документ стал первым соглашением такого уровня за многовековую историю отношений двух стран и заложил основу для сотрудничества на ближайшие десятилетия.

Медведев отметил, что развитие политических связей способствовало расширению экономического сотрудничества. По его словам, в 2025 г. товарооборот между Россией и Ираном вырос более чем на 20% и продолжает увеличиваться в текущем году, несмотря на существующие сложности.

1 сентября президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил, что отношения Москвы и Тегерана стабильно развиваются по всем направлениям.

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