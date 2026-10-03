Медведев назвал беспрецедентно высоким уровень отношений России и Ирана

Зампред Совбеза также напомнил, что при поддержке России Иран присоединился к ШОС и БРИКС. Ключевым этапом развития двусторонних отношений он назвал подписание договора о стратегическом партнерстве в 2025 г. По словам Медведева, документ стал первым соглашением такого уровня за многовековую историю отношений двух стран и заложил основу для сотрудничества на ближайшие десятилетия.