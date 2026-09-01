Путин: отношения РФ и Ирана развиваются стабильно по всем направлениям

«Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям стабильно, в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул глава государства. По его словам, РФ и Исламская Республика Иран поддерживают динамику экономических отношений 2025 г., несмотря на сложную военную и политическую ситуацию.