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Путин: отношения РФ и Ирана развиваются стабильно по всем направлениям

Российский лидер провел встречу с президентом исламской республики
Сергей Пахомов

Отношения между Россией и Ираном развиваются стабильно по всем направлениям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям стабильно, в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул глава государства. По его словам, РФ и Исламская Республика Иран поддерживают динамику экономических отношений 2025 г., несмотря на сложную военную и политическую ситуацию.

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Политика / Международные отношения

Он также отметил, что народ России единодушен с Ираном в отстаивании своих интересов. Кроме того, российский лидер дополнил, что Москва поддержала меморандум между Вашингтоном и Тегераном, однако соглашение оказалось недолговечным.

31 августа российский лидер прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В тот день на полях мероприятия президент встретился председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 1 сентября Путин кратко пообщался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

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