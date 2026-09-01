Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CBOM9,796-0,19%CNY Бирж.12,93+1,33%IMOEX2 197,31+0,85%RTSI801,35+0,85%RGBI113,92+0,25%RGBITR773,58+0,27%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин и Алиев кратко пообщались на полях ШОС

Татьяна Мозолевская

Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев кратко пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщил Кремль.

28 июля президент России провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. В ходе разговора Путин и Алиев отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что разговор лидеров был очень теплым и содержательным.

13 июля азербайджанский лидер заявил, что отношения с Россией нормализовались. Он отметил, что контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администрацией президентов. Отдельно азербайджанский лидер добавил, что в Баку рады продолжению диалога.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь