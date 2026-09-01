Путин и Алиев кратко пообщались на полях ШОС
Президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев кратко пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщил Кремль.
28 июля президент России провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. В ходе разговора Путин и Алиев отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что разговор лидеров был очень теплым и содержательным.
13 июля азербайджанский лидер заявил, что отношения с Россией нормализовались. Он отметил, что контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администрацией президентов. Отдельно азербайджанский лидер добавил, что в Баку рады продолжению диалога.