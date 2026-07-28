Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничества

Путин и Алиев обсудили расширение сотрудничестваПрезиденты двух стран провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Кремле.
Лидеры государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. В ходе разговора Путин и Алиев отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества», – говорится в сообщении Кремля.
13 июля Алиев заявил, что отношения Азербайджана и России нормализовались. Он отметил, что контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администрацией президентов. Отдельно азербайджанский лидер добавил, что в Баку рады продолжению диалога.
17 июля прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе встречи Лавров подчеркнул, что Москва и Баку двигаются к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений. Байрамов сказал, что отношения между государствами сохраняют союзнический характер взаимодействия.
Эскалация российско-азербайджанских отношений произошла после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов стран, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях.