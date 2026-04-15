Россия и Азербайджан договорились завершить «кризис эмоций»Урегулированы споры по крушению азербайджанского самолета в 2024 году
Россия и Азербайджан урегулировали все спорные вопросы, связанные с крушением гражданского самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL в декабре 2024 г. возле казахстанского города Актау. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств. Согласно этому сообщению, все пострадавшие в результате авиакатастрофы получат денежную компенсацию, а Москва и Баку подтвердили желание продолжить взаимовыгодное сотрудничество в рамках союзнического взаимодействия.
В заявлении также указано, что инцидент с азербайджанским лайнером произошел в результате «непреднамеренного срабатывания» российской системы ПВО в российском воздушном пространстве. Стороны также выразили уверенность, что «прогрессивное развитие» российско-азербайджанских отношений будет способствовать укреплению добрососедства и расширению двустороннего сотрудничества в интересах народов, говорится в сообщении.
Сбитие азербайджанского самолета в небе над Грозным в декабре 2024 г. и последующие события послужили поводом для охлаждения российско-азербайджанских отношений. Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Москву в авиакатастрофе и потребовал от нее извинений и компенсации. Но российское руководство, хотя и выразило сожаление по поводу трагедии, призвало дождаться результатов расследования.
Новый виток обострения в российско-азербайджанских отношениях случился летом 2025 г., после того как российские правоохранители в Екатеринбурге задержали группу выходцев из Азербайджана, двое из которых впоследствии скончались. В ответ азербайджанские силовики задержали несколько сотрудников редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, а затем провели серию арестов российских граждан по обвинению в контрабанде наркотиков и киберпреступности. После этого МИД России призвал граждан воздержаться от посещения кавказской республики.
Постепенная нормализация отношений Баку и Москвы наметилась сразу после переговоров российского президента Владимира Путина с Алиевым на саммите глав государств СНГ в Душанбе в октябре 2025 г. В ходе этой встречи российский лидер в очередной раз принес извинения за инцидент, а также пообещал сделать все необходимое по компенсациям. Кроме того, он назвал существующую нервозность в межгосударственных отношениях «кризисом эмоций».
Тогда Путин отметил, что две ракеты, выпущенные системой ПВО, взорвались в нескольких метрах от самолета AZAL. По его словам, в день крушения Россия фиксировала полет трех украинских беспилотников.
Вскоре после этого диалога бакинский суд освободил из-под стражи исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В России же освободили бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева, арестованного по делу о крупном мошенничестве, и владельца Алексеевского рынка в Воронеже Юсифа Халилова, обвиненного в даче крупной взятки. При этом 11 российских граждан по-прежнему остаются в заключении в бакинском СИЗО.
При расследовании крушения азербайджанского самолета в декабре 2025 г. минтранс Казахстана не выявил следов взрывчатых веществ, говорилось в его промежуточном отчете. Борт, предположительно, был поврежден поражающими элементами боевой части ракеты, их принадлежность не установлена, подчеркнули в ведомстве.
Совместное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, 15.04.2026
Совместное заявление России и Азербайджана об урегулировании кейса с самолетом AZAL – положительный сигнал для углубления двусторонних связей, говорит политолог, автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. По его словам, между Москвой и Баку нет фундаментальных противоречий в политике, экономике и идеологии, зато есть тесное экономическое сотрудничество, а также общее историческое наследие и взгляды на международные проблемы как на уровне глав государств, так и на уровне обществ. «Для российского руководства Каспийский регион занимает важное место с экономической и политической точек зрения. Участники заинтересованы в создании логистических маршрутов, что может способствовать региональной интеграции, укреплению цепочек поставок товаров, развитию гуманитарных аспектов и в целом росту влияния Москвы в регионе», – подчеркнул Наумов.
Совместное заявление говорит об отсутствии претензий у сторон друг к другу по инциденту с самолетом, объясняет ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. Впрочем, полагает эксперт, несмотря на сообщение, всестороннего прогресса в российско-азербайджанских отношениях ждать не стоит. Пока взаимодействие двух стран замедлено, так как не определены темы и сферы, которые могли бы вывести его на новый качественный уровень, подчеркнул политолог.
Ситуация доказывает попытку властей двух государств задать позитивный вектор развития двусторонних отношений, считает политолог Артур Атаев. При этом эксперт подчеркивает, что и сам контекст, и особенности отношений между странами на постсоветском пространстве не позволяют Баку и Москве допустить разрыв диалога.