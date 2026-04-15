Россия и Азербайджан договорились завершить «кризис эмоций»

Совместное заявление России и Азербайджана об урегулировании кейса с самолетом AZAL – положительный сигнал для углубления двусторонних связей, говорит политолог, автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. По его словам, между Москвой и Баку нет фундаментальных противоречий в политике, экономике и идеологии, зато есть тесное экономическое сотрудничество, а также общее историческое наследие и взгляды на международные проблемы как на уровне глав государств, так и на уровне обществ. «Для российского руководства Каспийский регион занимает важное место с экономической и политической точек зрения. Участники заинтересованы в создании логистических маршрутов, что может способствовать региональной интеграции, укреплению цепочек поставок товаров, развитию гуманитарных аспектов и в целом росту влияния Москвы в регионе», – подчеркнул Наумов.