Выйдут ли Россия и Азербайджан из дипломатического тупика

Выйдут ли Россия и Азербайджан из дипломатического тупикаСуд освободил из-под стражи журналистов, но пока продлил арест остальным россиянам
Москва ведет интенсивный диалог с Баку для освобождения оставшихся россиян, задержанных в Азербайджане в июле, заявил 29 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос «Ведомостей» о продлении накануне срока содержания для них еще на три месяца. Он добавил, что Кремль высоко оценивает результаты двусторонней встречи на высшем уровне глав государств в Душанбе 9 октября, отметив их важность с точки зрения смены вектора в российско-азербайджанских отношениях.
Новость о продлении ареста восьми задержанных россиян Сабаильским районным судов сообщил азербайджанскому агентству АПА один из их адвокатов – Эльчин Садыгов. По данным Mash, все ходатайства защиты об изменении меры пресечения судом были отклонены.
Этот же суд арестовал россиян на четыре месяца по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве в начале июля. Это произошло на фоне нового витка обострения российско-азербайджанских отношений после задержания 27 июня уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге, двое из которых при этом скончались. В ответ через три дня азербайджанские силовики задержали несколько сотрудников редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, а затем провели серию арестов российских граждан. В свою очередь, МИД России призвал своих граждан воздержаться от посещения Азербайджана.
Кризис в российско-азербайджанских отношениях начался после крушения самолета азербайджанских авиалиний AZAL, летевшего из Баку в Грозный в декабре 2024 г. Причиной стало присутствие в небе украинского БПЛА: ракеты ПВО били по нему, и обломки попали по летательному средству. Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Москву в авиакатастрофе и потребовал от нее извинений и выплаты денежной компенсации всем пострадавшим. Но российская сторона, хоть и выразила сожаление по поводу трагедии, попросила дождаться результатов расследования.
На этом фоне Алиев в интервью арабскому телеканалу Al-Arabya в конце августа назвал установление советской власти в кавказской республике в 1920 г. оккупацией. А в России произошла серия задержаний представителей азербайджанской диаспоры.
Процесс постепенного выхода из кризиса наметился после того, как российский президент Владимир Путин на переговорах с Алиевым в Таджикистане 9 октября принес ему извинения за трагедию с азербайджанским самолетом в воздушном пространстве России, а также пообещал сделать необходимое по компенсациям.
На следующий день после окончания саммита глав государств СНГ в Душанбе Путин в разговоре с журналистами назвал 10-месячный период обострения между Баку и Москвой «кризисом эмоций», а не межгосударственных отношений. Иначе, отметил президент, стороны не наращивали бы уровень торгово-экономических связей. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, российско-азербайджанский товарооборот в январе – сентябре вырос на 4,6% и достиг $3,66 млрд. Всего по итогам 2024 г. страны наторговали на сумму $4,8 млрд (рост 10,1%).
Сразу после диалога президентов Сабаильский суд Баку освободил из-под стражи исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. В обмен на это российская сторона освободила бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева, арестованного в конце августа в Москве по делу о крупном мошенничестве. А 25 октября из бакинской тюрьмы был освобожден еще шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов. В ответ через два дня российский суд освободил бизнесмена и владельца Алексеевского рынка в Воронеже Юсифа Халилова, обвиненного в даче крупной взятки.
Возможной причиной продления ареста россиян является попытка сохранить гарантии выполнения обязательств, взятых по итогам переговоров в Душанбе, полагает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «В ближайшее время должны быть опубликованы результаты расследования по авиакатастрофе. На фоне поступательных шагов по деэскалации стороны синхронно провели освобождение российских журналистов и некоторых членов азербайджанской диаспоры», – отметил эксперт.
Отношения двух стран на данный момент поставлены на паузу до полного прояснения позиции Москвы по трагедии, замечает член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. К примеру, свердловский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Шахина Шихлинского, руководителя азербайджанской диаспоры в регионе. «Впрочем, я не думаю, что напряженность в российско-азербайджанских отношениях продолжается. Как минимум стороны сохранили политические контакты на всех уровнях, и отсутствует конфронтационная риторика. Ясность возникнет в ближайшем будущем», – заключил политолог.