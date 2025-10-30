Выйдут ли Россия и Азербайджан из дипломатического тупика

Этот же суд арестовал россиян на четыре месяца по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве в начале июля. Это произошло на фоне нового витка обострения российско-азербайджанских отношений после задержания 27 июня уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге, двое из которых при этом скончались. В ответ через три дня азербайджанские силовики задержали несколько сотрудников редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, а затем провели серию арестов российских граждан. В свою очередь, МИД России призвал своих граждан воздержаться от посещения Азербайджана.