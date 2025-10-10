Как прошла встреча Путина и Алиева после крушения азербайджанского самолета

Отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились в декабре 2024 г. Самолет «Азербайджанских авиалиний», который направлялся из Баку в Грозный, 25 декабря потерпел крушение в Казахстане. Из 67 человек, которые были на борту, выжили 29. Самолет на подлете к Грозному развернулся и полетел в сторону казахстанского города Актау, который был запасным аэродромом. Экипаж подал сигнал бедствия из-за отказа системы управления, запросил аварийную посадку в Актау, но долететь до ВПП не смог и потерпел крушение. На борту были граждане России, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. В аэропорту Грозного сообщали, что борт там не приняли из-за погодных условий. Но в тот день на Грозный шла атака дронов ВСУ, из-за чего был объявлен план «Ковер». Выжившие пассажиры говорили, что слышали несколько взрывов, а хвостовая часть самолета получила множество отверстий.