Как прошла встреча Путина и Алиева после крушения азербайджанского самолета

Как прошла встреча Путина и Алиева после крушения азербайджанского самолетаРоссия выплатит компенсацию и накажет виновных
В Душанбе, куда Владимир Путин приехал с государственным визитом, 9 октября состоялась его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Она прошла после переговоров Путина с его таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. 10 октября в Таджикистане пройдет саммит глав государств СНГ, в котором примут участие Путин и Алиев. Это была первая полноформатная встреча лидеров России и Азербайджана с момента ухудшения отношений между странами, которое началось после катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний», летевшего из Баку в Грозный в декабре 2024 г.
Главная тема переговоров
Встреча Путина и Алиева проходила в правительственной резиденции и продолжалась около часа. Перед переговорами президенты пожали друг другу руки и, улыбаясь, зашли в зал. Их встреча проходила тет-а-тет.
Но в протокольной части Путин подробно рассказал о «наиболее чувствительной теме» – о трагедии с самолетом Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г., который потерпел крушение из-за воздействия российской ракеты ПВО. Президент России напомнил, как еще после крушения самолета он позвонил Алиеву. «И уже тогда, в нашем первом телефонном разговоре, я не только принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Хотел бы это все повторить, возобновить и сказать, что мы, безусловно, как и договаривались, оказываем всяческое содействие следствию», – сказал он.
Путин заявил, что следствие по авиакатастрофе заканчивается и уже можно говорить о причинах трагедии.
Первое обстоятельство – в день трагедии в российском небе находились украинские беспилотники, Россия «вела» три таких БПЛА. Вторая причина – технические сбои системы ПВО России. По словам Путина, две ракеты, которые были выпущены, не поразили самолет напрямую (в таком случае он сразу бы рухнул), а взорвались примерно в 10 м от него.
«И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет.
Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам», – рассказал он. Также на записи черных ящиков слышно, что экипажу предлагали совершить посадку в Махачкале, но он принял решение лететь в Баку, а затем в Актау.
«Все, что требуется <...> в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц», – заверил Путин. Он оговорился, что, хотя погибших уже не вернуть к жизни, «главным долгом» остается «выявить истинные причины» катастрофы. Президент сказал, что с этими результатами расследования его ознакомили накануне поездки в Душанбе. Уже после этого Путин звонил в Москву и уточнял, есть ли дополнительные детали.
Алиев поблагодарил Путина за встречу. Президент Азербайджана напомнил, что они накоротке общались в Пекине на параде в честь 80-летия победы во Второй мировой войне, а он 7 октября звонил Путину поздравить его с днем рождения. Затем Алиев дал свою оценку расследованию. «Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем <...> Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется», – сказал он.
Примечательно, что лидеры обсудили и отношения между странами в целом. Путин заявил, что интересы России и Азербайджана «во многих сферах совпадают, очень близки», а Алиев сказал, что «не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались».
Что происходило между странами
Отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились в декабре 2024 г. Самолет «Азербайджанских авиалиний», который направлялся из Баку в Грозный, 25 декабря потерпел крушение в Казахстане. Из 67 человек, которые были на борту, выжили 29. Самолет на подлете к Грозному развернулся и полетел в сторону казахстанского города Актау, который был запасным аэродромом. Экипаж подал сигнал бедствия из-за отказа системы управления, запросил аварийную посадку в Актау, но долететь до ВПП не смог и потерпел крушение. На борту были граждане России, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. В аэропорту Грозного сообщали, что борт там не приняли из-за погодных условий. Но в тот день на Грозный шла атака дронов ВСУ, из-за чего был объявлен план «Ковер». Выжившие пассажиры говорили, что слышали несколько взрывов, а хвостовая часть самолета получила множество отверстий.
Через три дня после авиакатастрофы Путин позвонил Алиеву и принес свои извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших». На следующий день после звонка Алиев заявил, что Россия должна взять ответственность и принести публичные извинения Азербайджану, а также потребовал властей наказать виновных и выплатить компенсацию. В марте 2025 г. Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Рахмоном говорили с Алиевым по телефону. У них была договоренность, что лидер Азербайджана приедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Но он туда так и не доехал.
В конце июня в Екатеринбурге задержали несколько человек из азербайджанской диаспоры по подозрению в убийствах и покушениях, совершенных в 2001, 2010 и 2011 гг. Двое подозреваемых – Гусейн и Зияддин Сафаровы – при задержании скончались. После этого генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью. В итоге в Баку задержали 10 россиян: сначала двух журналистов «Sputnik Азербайджан», а позже сотрудников IT-компаний, предпринимателей, психолога и туриста, которых обвинили в наркоторговле и киберпреступлениях.
Охлаждение отношений между Москвой и Баку не осталось без внимания Киева. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Алиеву через несколько дней после авиакатастрофы. По его словам, Киев готов был поддержать Азербайджан. Зеленский звонил Алиеву и после случившегося в Екатеринбурге, также выразив ему поддержку. За 2025 г. они встречались несколько раз, последний раз – 2 октября на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Путин 22 августа поздравил с днем рождения первого вице-президента Азербайджана, супругу лидера страны Мехрибан Алиеву. В поздравительном письме он просил передать привет Ильхаму Алиеву, сообщало азербайджанское агентство «Азертадж». На параде в честь победы во Второй мировой войне в Пекине 3 сентября Путин и Алиев пожали руки.
Как все это понимать
Теперь самый главный вопрос заключается в том, удовлетворят ли Баку слова с упоминанием компенсаций и правовой оценки действий причастных, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Если Азербайджан действительно не устраивала именно реакция на катастрофу, то сказанные Путиным слова должны привести к разрядке. Если же Азербайджан использовал катастрофу лишь как повод для того, чтобы продемонстрировать свой растущий международный престиж за счет России, то это не удовлетворит Баку, предполагает Силаев.
Сам факт того, что встреча лидеров состоялась, а Путин обозначил позицию, которая публично не вызвала какого-то отторжения, первый важный шаг для стабилизации отношений, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Теперь стоит смотреть на дальнейшие шаги сторон, соглашается Притчин. Реальным индикатором состояния отношений двух стран станет то, как будет дальше развиваться ситуация вокруг задержанных россиян, «Sputnik Азербайджан» и прекратившего свою работу Русского дома в Баку, полагает Силаев.
«Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, обсуждалась ли на переговорах с Алиевым ситуация с задержанными в Баку россиянами и если да, то готов ли Азербайджан их освободить.