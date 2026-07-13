Алиев: отношения России и Азербайджана полностью нормализовались

Кризис в российско-азербайджанские отношения произошел после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях.