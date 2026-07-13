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Алиев: отношения России и Азербайджана полностью нормализовались

Ведомости

Отношения Азербайджана и России нормализовались, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы. Контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссии, по линии Министерств иностранных дел, а также администрацией президентов», – сказал он (цитата по «Sputnik Ближнее зарубежье»).

Алиев добавил, что в Баку рады продолжению диалога.

Россия и Азербайджан договорились завершить «кризис эмоций»

Политика / Международные отношения

Кризис в российско-азербайджанские отношения произошел после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях.

Вместе с тем, 11 российским гражданам вынесли в Азербайджане приговоры по делу о предполагаемом обороте наркотиков и кибермошенничестве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила 19 июня «Ведомостям», что российские дипломаты ведут работу по возвращению россиян из Азербайджана.

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