Алиев: отношения России и Азербайджана полностью нормализовались
Отношения Азербайджана и России нормализовались, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
«Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы. Контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссии, по линии Министерств иностранных дел, а также администрацией президентов», – сказал он (цитата по «Sputnik Ближнее зарубежье»).
Алиев добавил, что в Баку рады продолжению диалога.
Кризис в российско-азербайджанские отношения произошел после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях.
Вместе с тем, 11 российским гражданам вынесли в Азербайджане приговоры по делу о предполагаемом обороте наркотиков и кибермошенничестве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила 19 июня «Ведомостям», что российские дипломаты ведут работу по возвращению россиян из Азербайджана.