МИД России ведет работу по возвращению 11 российских граждан из Азербайджана
Министерство иностранных дел России совместно с компетентными ведомствами ведет предметную работу по возвращению 11 российских граждан на родину из Азербайджана. Об этом заявила «Ведомостям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, посольство России в Баку находится в контакте с соотечественниками и их родственниками. Тема неоднократно затрагивалась в ходе переговоров с азербайджанской стороной на различных уровнях, в том числе в последнее время.
«Подчеркивалось, что скорейшее освобождение наших сограждан станет важным шагом для полной нормализации и продвижения вперед двусторонних отношений», – отметила Захарова.
Дипломат выразила надежду, что россияне уже скоро смогут вернуться домой, и заверила, что работа в этом направлении продолжится интенсивно.
Россиян задержали в конце июня 2025 г. по подозрению в обороте наркотиков и кибермошенничестве. 1 июля Сабаильский районный суд арестовал их на четыре месяца, после чего срок неоднократно продлевался. 19 июня 2026 г. восьмерых россиян признали виновными в транзите и распространении наркотиков, приговорив к срокам от трех до четырех лет лишения свободы.
За день до задержания россиян в Екатеринбурге прошли массовые задержания выходцев из Азербайджана, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г.
Российско-азербайджанские отношения пережили серьезный кризис после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях.