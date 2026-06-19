МИД России ведет работу по возвращению 11 российских граждан из Азербайджана

Россиян задержали в конце июня 2025 г. по подозрению в обороте наркотиков и кибермошенничестве. 1 июля Сабаильский районный суд арестовал их на четыре месяца, после чего срок неоднократно продлевался. 19 июня 2026 г. восьмерых россиян признали виновными в транзите и распространении наркотиков, приговорив к срокам от трех до четырех лет лишения свободы.