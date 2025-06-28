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СК: в Екатеринбурге задержали подозреваемых в убийствах в 2001–2011 годах

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных в период с 2001 по 2010 г. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области.

Задержания проходили по делу по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Максимальное наказание по статье об убийстве – до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 гг. 

«Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», – говорится в сообщении.

Ura.ru писало, что в Екатеринбурге 27 июня силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. Задержание связано с уголовным делом об убийстве, произошедшем в 2001 г. Расследованием занимаются сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет Свердловского следственного управления СК.

28 июня МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. Позже появилось сообщение, что временного поверенного в делах посольства РФ в Азербайджане вызвали в МИД республики, где выразили решительные протест.

По утверждению азербайджанского МИДа, при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Российская сторона не подтверждает эту информацию.

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