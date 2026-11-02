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ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 80,97 рубля

Сергей Пахомов

Банк России установил официальный курс доллара на 3 ноября на отметке 80,97 руб., повысив его на 0,42 руб. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Курс евро установлен на отметке 90,46 руб. Это на 0,80 руб. выше предыдущего значения. Курс юаня составил 12,17 руб. против 12,09 руб. 31 октября.

Официальный курс доллара на 31 октября составлял 80,56 руб., евро – 89,66 руб, юаня – 12,09 руб.

14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1% (+0,5 п. п. к сентябрьскому опросу), 5,0% (+0,4 п. п.) и 4,2% (+0,2 п. п.) соответственно. Аналитики также прогнозируют, что в октябре – декабре 2026 г. доллар будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. средний курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.

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