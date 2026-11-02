Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,225+1,27%VEON-RX85,7+0,94%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 457,29-2,22%RTSI956,01-2,72%RGBI112,21-0,05%RGBITR777,9+0,05%
Главная / Политика /

КНБ предотвратила госпереворот на западе Казахстана

Сергей Пахомов
Ертай Сарбасов \ РИА Новости
Ертай Сарбасов \ РИА Новости

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал десять человек в Атырау по подозрению в создании экстремистской группы, их подозревают в подготовке госпереворота в стране. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе.

По данным КНБ, участники объединения планировали насильственно изменить конституционный строй в западном регионе страны. Задержания прошли 30 октября при координации органов прокуратуры в рамках досудебного расследования. Подозреваемым вменяют создание экстремистской группы и руководство ею, участие в ее деятельности, пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни.

Во время обысков по местам проживания задержанных сотрудники КНБ изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику и литературу. Также ведомство сообщило о прекращении деятельности трех подпольных учебных центров для детей и подростков.

По информации КНБ, некоторые задержанные ранее были судимы за террористические и другие уголовные преступления. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

В 2025 г. сотрудники КНБ Казахстана задержали пятерых иностранных граждан, планировавших устроить теракт в Алма-Ате. В сентябре и октябре того же года по подозрению в пропаганде терроризма сотрудники КНБ задержали восемь граждан Казахстана в рамках уголовных дел.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте