КНБ предотвратила госпереворот на западе Казахстана
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал десять человек в Атырау по подозрению в создании экстремистской группы, их подозревают в подготовке госпереворота в стране. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе.
По данным КНБ, участники объединения планировали насильственно изменить конституционный строй в западном регионе страны. Задержания прошли 30 октября при координации органов прокуратуры в рамках досудебного расследования. Подозреваемым вменяют создание экстремистской группы и руководство ею, участие в ее деятельности, пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни.
Во время обысков по местам проживания задержанных сотрудники КНБ изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику и литературу. Также ведомство сообщило о прекращении деятельности трех подпольных учебных центров для детей и подростков.
По информации КНБ, некоторые задержанные ранее были судимы за террористические и другие уголовные преступления. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В 2025 г. сотрудники КНБ Казахстана задержали пятерых иностранных граждан, планировавших устроить теракт в Алма-Ате. В сентябре и октябре того же года по подозрению в пропаганде терроризма сотрудники КНБ задержали восемь граждан Казахстана в рамках уголовных дел.