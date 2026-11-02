КНБ предотвратила госпереворот на западе Казахстана

В 2025 г. сотрудники КНБ Казахстана задержали пятерых иностранных граждан, планировавших устроить теракт в Алма-Ате. В сентябре и октябре того же года по подозрению в пропаганде терроризма сотрудники КНБ задержали восемь граждан Казахстана в рамках уголовных дел.