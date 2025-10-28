Газета
В Казахстане задержали пятерых иностранцев при подготовке теракта

Ведомости

В Алма-Ате сотрудники комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали пятерых иностранных граждан, планировавших теракт. Об этом сообщили в пресс-службе казахского ведомства.

Теракт предотвратили еще в сентябре. Все фигуранты арестованы, ведется следствие, сообщили в КНБ.

Кроме того, за сентябрь и октябрь по подозрению в пропаганде терроризма сотрудники КНБ задержали восемь граждан Казахстана в рамках уголовных дел. Информацию о ходе расследования ведомство не дает согласно уголовно-процессуальному кодексу страны.

За указанный период по делу о совершении экстремистских и террористических преступлений осуждены шесть человек. Их приговорили к различным срокам лишения свободы. Всего с начала года к уголовной ответственности по таким статьям привлекли 89 человек, шестеро из которых иностранные граждане.

5 сентября в КНБ Казахстана сообщили, в что в Алма-Ате изъяли крупнейшую в истории разовую партию кокаина весом 13 183 кг. Тогда задержали двух иностранных граждан по подозрению в причастности к организации канала наркотиков.

