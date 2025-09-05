В Казахстане изъяли крупнейшую в истории партию кокаина

В ноябре 2024 г. национальная полиция Испании и сотрудники таможенной службы конфисковали более 13 т кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту испанского города Альхесирас. По данным полиции, это крупнейшая партия наркотиков, найденная в Испании за всю историю.