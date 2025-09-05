Газета
Главная / Общество /

В Казахстане изъяли крупнейшую в истории партию кокаина

Ведомости

В Алма-Ате изъята крупнейшая в истории разовая партия кокаина весом 13 183 кг, сообщили в комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Груз следовал через Казахстан транзитом в третьи страны. По подозрению в причастности к организации канала наркотиков задержаны два иностранных гражданина. КНБ не уточняет, из какой они страны.

В настоящий момент проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК. Наказание по статье – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

16 июля Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщала, что таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами, которые пытались ввезти в Россию. Это крупнейшая изъятая в 2025 г. партия латиноамериканских наркотиков. Стоимость на черном рынке составляет 12 млрд руб.

В ноябре 2024 г. национальная полиция Испании и сотрудники таможенной службы конфисковали более 13 т кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту испанского города Альхесирас. По данным полиции, это крупнейшая партия наркотиков, найденная в Испании за всю историю. 

