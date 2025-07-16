Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами
Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами, которые пытались ввезти в Россию, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале.
Это крупнейшая изъятая в 2025 г. партия латиноамериканских наркотиков. Стоимость на черном рынке составляет 12 млрд руб.
Спецслужбы получили информацию о намерении южноамериканской преступной группировки организовать канал поставок наркотиков в Россию. Сотрудники ФТС с собаками обнаружили партию в ходе досмотра. Наркотики находились под полом контейнера с бананами в кустарно изготовленной скрытой полости, сообщили в службе. Всего изъято 820 брикетов белого порошка по 1 кг в каждом. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.
Возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, напомнили в ведомстве. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
14 июля на специальном полигоне в Санкт-Петербурге было уничтожено 530 кг наркотических веществ, изъятых из незаконного оборота. Их нашли 14 мая. Тогда в порту Санкт-Петербурга таможня задержала партию кокаина весом 50 кг стоимостью 500 млн руб. в специально оборудованном тайнике в технических полостях контейнера с бананами.