Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами

Спецслужбы получили информацию о намерении южноамериканской преступной группировки организовать канал поставок наркотиков в Россию. Сотрудники ФТС с собаками обнаружили партию в ходе досмотра. Наркотики находились под полом контейнера с бананами в кустарно изготовленной скрытой полости, сообщили в службе. Всего изъято 820 брикетов белого порошка по 1 кг в каждом. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.