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Индекс Мосбиржи начала снижаться после решения ЦБ по ключевой ставке

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбижи (IMOEX) так и не достиг отметки в 2500 пунктов. После решения Банка России оставить ключевую ставку 14% годовых показатель начал снижаться, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:36 мск индекс составил 2425,29 п., что на 0,17% меньше значения закрытия предыдущего дня. На минимуме он опустился до 2417,99 п.

В лидерах роста акции «Икс 5», которые прибавили в цене 1,22% до 2235 руб. За ним ценные бумаги «Новатэка», они стоят 1148,6 руб. (+0,75%), «Интер РАО» – 2,27 руб. (+0,65%) «Газпрома» – 110,94 руб. (+0,6%), «Ростелекома» – 42,56 руб. (+0,54%).

В лидерах снижения на первом месте акции ЮГК, которые стоят 0,7 руб. (-4,86%). Акции «Полюса» снизились до 1087,4 руб. (-1,06%), АФК «Система» – до 7,58 руб. (-0,66%), НЛМК – 74 (-0,64%), «Яндекса» – 3380 (-0,46%).

Совет директоров Банка России на заседании 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такого решения ожидали 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов. Лишь один допустил снижение до 13,75%.

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