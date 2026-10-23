Набиуллина: экономика России растет умеренными темпами

13 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что рост российской экономики в 2026 г. окажется немного ниже прошлогоднего показателя в 1%. По его словам, дальнейшее увеличение ВВП во многом будет зависеть от повышения производительности труда.