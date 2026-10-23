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Главная / Экономика /

Набиуллина: экономика России растет умеренными темпами

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российская экономика во второй половине 2026 г. продолжает расти умеренными темпами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Инфляционные ожидания остаются высокими. По нашей оценке, устойчивый рост цен не снижается», – подчеркнула Набиуллина.

По данным ЦБ, в октябре деловые настроения немного улучшились после низких значений предыдущих месяцев. Рост потребительского спроса замедляется, но остается повышенным. При этом инвестиционная активность продолжает восстанавливаться после слабых показателей начала года.

13 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что рост российской экономики в 2026 г. окажется немного ниже прошлогоднего показателя в 1%. По его словам, дальнейшее увеличение ВВП во многом будет зависеть от повышения производительности труда.

9 октября Заботкин сообщил о признаках ускорения экономического роста. Он допустил, что темпы роста экономики прошли минимальную точку в первом полугодии и будут постепенно увеличиваться по мере расширения производственных возможностей.

2 октября вице-премьер Александр Новак представил прогноз, согласно которому ВВП России вырастет на 0,6% в 2026 г., на 1,4% в 2027 г. и на 2,4% к 2029 г.

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