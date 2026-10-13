ЦБ ожидает рост ВВП России в 2026 году чуть ниже прошлогодней динамики

«Как мы помним, динамика ключевой ставки воздействует на кредит и спрос постепенно, и в полной мере эффекты от изменения ключевой ставки проявляются через 3–6 кварталов, то есть с лагами в год-полтора. Мы, собственно говоря, сейчас и видим отражение в динамике кредита и спроса тех решений, которые принимались год, года полтора назад. При этом прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего», – сказал Заботкин.