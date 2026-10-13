ЦБ ожидает рост ВВП России в 2026 году чуть ниже прошлогодней динамики

ЦБ ожидает рост ВВП России в 2026 году чуть ниже прошлогодней динамикиДальнейший рост во многом зависит от повышения производительности труда
Рост российской экономики в 2026 г. окажется немного ниже прошлогоднего показателя в 1%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пленарном заседании в Государственной думе.
«Как мы помним, динамика ключевой ставки воздействует на кредит и спрос постепенно, и в полной мере эффекты от изменения ключевой ставки проявляются через 3–6 кварталов, то есть с лагами в год-полтора. Мы, собственно говоря, сейчас и видим отражение в динамике кредита и спроса тех решений, которые принимались год, года полтора назад. При этом прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего», – сказал Заботкин.
По словам зампреда ЦБ, российская экономика третий год находится в состоянии полной занятости. В этих условиях дальнейший рост во многом зависит от повышения производительности труда, которое требует больше времени, чем увеличение числа работающих.
Заботкин отметил, что структурные меры правительства и накопленный уровень инвестиций способствуют постепенному росту производительности. Объем инвестиций значительно увеличился в 2021–2024 гг. и сейчас остается вблизи исторических максимумов.
9 октября Заботкин сообщил, что данные за первое полугодие 2026 г. подтвердили тезис Банка России, что экономический рост в РФ продолжается. «Если «твердые» данные за сентябрь не преподнесут каких-то больших сюрпризов, то можно будет констатировать, что темпы экономического роста миновали свою нижнюю точку в первом полугодии 2026 г.», – сказал он.
Всемирный банк сохранил прогноз роста российской экономики в 2026 г. на уровне 0,8%. В следующем году ведомство ожидает рост ВВП на уровне 0,7%, в 2028 г. – на уровне 0,7%.
2 октября вице-премьер Александр Новак говорил, что рост ВВП России ускорится до 2,4% к 2029 г. Инфляция по итогам 2026 г. прогнозируется на уровне 6,8%, а с 2027 г. – на уровне 4%.