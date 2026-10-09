ЦБ увидел признаки ускорения темпов роста экономики
Данные за первое полугодие 2026 г. подтвердили тезис Банка России, что экономический рост в РФ продолжается. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.
«Если "твердые" данные за сентябрь не преподнесут каких-то больших сюрпризов, то можно будет констатировать, что темпы экономического роста миновали свою нижнюю точку в первом полугодии 2026 г. Далее они будут постепенно нарастать – в той мере, в которой будет происходить расширение производственных возможностей и повышение производительности», – заявил он.
Всемирный банк сохранил прогноз роста российской экономики в 2026 г. на уровне 0,8%. В следующем году ведомство ожидает рост ВВП на уровне 0,7%, в 2028 г. – на уровне 0,7%.
2 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что рост ВВП России ускорится до 2,4% к 2029 г. Инфляция по итогам 2026 г. прогнозируется на уровне 6,8%, а с 2027 г. – на уровне 4%. Инвестиции в 2026 г., согласно прогнозу, сократятся на 5,4%, после чего вернутся к росту: на 0,2% в 2027 г., 2,5% в 2028 г. и 3% в 2029 г.
11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Тогда регулятор прогнозировал годовую инфляцию на уровне 6–7% по итогам 2026 г. и ее возвращение к цели в 4% в 2027 г.