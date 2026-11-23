В Калининградской области повторно проверят состояние укрытий и готовность системы оповещения населения после инцидента с БПЛА, который двигался со стороны Литвы. Об этом глава региона Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания с профильными ведомствами и главами муниципалитетов.