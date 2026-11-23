В Калининградской области проверят состояние укрытий после инцидента с БПЛА
В Калининградской области повторно проверят состояние укрытий и готовность системы оповещения населения после инцидента с БПЛА, который двигался со стороны Литвы. Об этом глава региона Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания с профильными ведомствами и главами муниципалитетов.
По словам губернатора, в регионе достаточно укрытий для всего населения. Они расположены в подвалах многоквартирных домов, на цокольных этажах, подземных парковках и в зданиях, где находятся места массового пребывания людей.
Беспрозванных поручил главам муниципалитетов и управляющим компаниям проверить алгоритмы действий при срабатывании системы оповещения, разместить инструкции в подъездах и общественных местах. Кроме того, глава региона поручил обеспечить беспрепятственный доступ в укрытия и привести в порядок указатели и разметку, обозначающие их расположение.
Губернатор также распорядился ускорить расширение охвата системы оповещения, увеличить мощности системы 112 и провести учебные тренировки. Необходимые средства, по его словам, выделены. Беспрозванных напомнил, что использование беспилотников и других летательных аппаратов в регионе запрещено, за исключением полетов, согласованных по служебной необходимости. Неизвестные беспилотники будут сбивать как потенциальную угрозу безопасности.
22 ноября глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что информация о запуске с территории республики подозрительного объекта в сторону Калининградской области не соответствует действительности. Он отметил, что Вильнюс никогда не санкционировал использование воздушного пространства Литвы для ударов по территории России.
21 ноября Беспрозванных заявил о срабатывании системы оповещения «Беспилотная опасность» в Неманском районе Калининградской области. По его словам, система отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы.