МИД Литвы отверг причастность Вильнюса к инциденту с БПЛА под Калининградом
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что информация о запуске с территории республики подозрительного объекта в сторону Калининградской области не соответствует действительности. Об этом он написал в соцсети X.
Будрис подчеркнул, что Вильнюс никогда не санкционировал использование воздушного пространства Литвы для ударов по территории России. По его словам, это касается и ситуации, возникшей вечером 21 ноября. Министр назвал ложными распространяемые в соцсетях утверждения о возможной причастности Литвы к атаке.
О срабатывании системы оповещения «Беспилотная опасность» в Неманском районе Калининградской области сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. По его словам, система отреагировала на «подозрительный объект со стороны Литвы». Губернатор добавил, что специалисты провели все необходимые проверки и угрозы не обнаружили. В аэропорту «Храброво» вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, позднее они были сняты.