О срабатывании системы оповещения «Беспилотная опасность» в Неманском районе Калининградской области сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. По его словам, система отреагировала на «подозрительный объект со стороны Литвы». Губернатор добавил, что специалисты провели все необходимые проверки и угрозы не обнаружили. В аэропорту «Храброво» вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, позднее они были сняты.