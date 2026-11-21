Шведский самолет-разведчик почти пять часов летал над Черным морем
Шведский самолет-разведчик находился над нейтральными водами Черного моря почти пять часов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
«Шведский самолет Saab 340B ISR, используемый для разведки и наблюдения, провел почти пять часов над нейтральными водами в южной части акватории Черного моря, он курсировал с запада на восток и обратно, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран», – сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что борт несколько дней базируется на аэродроме в городе Констанца в Румынии. По его словам, Saab 340B ISR повторяет траекторию полета самолета-разведчика НАТО Bombardier Artemis II, который ранее также был замечен над Черным морем. Собеседник ТАСС также обратил внимание на то, что высота полета шведского воздушного судна составляла около 5,5 км, что в два раза меньше, чем высота полета самолета НАТО, однако оба борта не используют воздушные коридоры для гражданской авиации.
13 ноября ТАСС сообщил, что около пяти часов вокруг Калининградской области кружил самолет-разведчик НАТО. Речь шла о зарегистрированном в США Bombardier Artemis II. Борт находился в воздушном пространстве Польши и Литвы и над нейтральными водами Балтийского моря. Над регионом он был замечен в третий раз за неделю. С начала 2026 г. Bombardier Artemis II совершал полеты в районе Калининградской области более 70 раз.