Источник добавил, что борт несколько дней базируется на аэродроме в городе Констанца в Румынии. По его словам, Saab 340B ISR повторяет траекторию полета самолета-разведчика НАТО Bombardier Artemis II, который ранее также был замечен над Черным морем. Собеседник ТАСС также обратил внимание на то, что высота полета шведского воздушного судна составляла около 5,5 км, что в два раза меньше, чем высота полета самолета НАТО, однако оба борта не используют воздушные коридоры для гражданской авиации.