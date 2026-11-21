Президентом Федерации шахмат России на очередной четырехлетний период выбрали действующего президента ФШР Андрея Филатова. Об этом говорится на сайте организации. Переизбрание прошло 21 ноября в Москве на заседании XVI очередного съезда Федерации шахмат России.