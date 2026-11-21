Андрея Филатова переизбрали президентом Федерации шахмат России
Президентом Федерации шахмат России на очередной четырехлетний период выбрали действующего президента ФШР Андрея Филатова. Об этом говорится на сайте организации. Переизбрание прошло 21 ноября в Москве на заседании XVI очередного съезда Федерации шахмат России.
Вице-президентами избраны Андрей Гурьев, Александр Жуков, Наталья Комарова и Павел Шинский, почетным президентом ФШР – многократный чемпион мира Анатолий Карпов. Андрей Филатов также представил отчетный доклад в виде фильма.
1 февраля 2014 г. на XXII съезде Российской шахматной федерации Филатова избрали президентом ФШР.