В ролике участник управляет катером, автомобилем, самолетом, участвует в перестрелке и драке. Небольшое видеоокно показывает самого игрока рядом с работающей в реальном времени панелью нейродекодирования и графикой контроллера. По словам участника, он «просто постукивал безымянным пальцем». Он объяснил, что позже команда «добавила мои ступни, или по крайней мере одну ступню», чтобы охватить больше кнопок. Чтобы поднять нос самолета, по его словам, ему нужно представить, как он скользит правой рукой вперед. Как сказал участник, это «почти как движение мышью».