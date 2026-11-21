Участник испытаний Neuralink сыграл в GTA VI с мозговым имплантом
Участник клинических испытаний Neuralink сыграл в GTA VI с помощью мозгового импланта. Двухминутное видео, на котором мужчина играет в новинку Rockstar Games, Neuralink опубликовала 20 ноября в соцсети X. Как сообщает компания, демонстрация показала, что технология способна преобразовывать нейронные сигналы в команды для цифровых устройств.
В ролике участник управляет катером, автомобилем, самолетом, участвует в перестрелке и драке. Небольшое видеоокно показывает самого игрока рядом с работающей в реальном времени панелью нейродекодирования и графикой контроллера. По словам участника, он «просто постукивал безымянным пальцем». Он объяснил, что позже команда «добавила мои ступни, или по крайней мере одну ступню», чтобы охватить больше кнопок. Чтобы поднять нос самолета, по его словам, ему нужно представить, как он скользит правой рукой вперед. Как сказал участник, это «почти как движение мышью».
Как пишет портал Interesting Engineering, в демонстрации задействована технология интерфейса мозг-компьютер (BCI) Neuralink: она преобразует нейронную активность, связанную с намерением совершить движение, в команды, понятные компьютеру. Система Telepathy считывает активность в области мозга, отвечающей за движения рук: участники учатся перемещать курсор, представляя движение рукой, а система переводит эти сигналы в действия мыши – клики и навигацию.
Компания исследует технологию прежде всего для того, чтобы вернуть цифровую независимость людям, живущим с параличом. В ее испытаниях по управлению устройствами участвуют люди с тетраплегией, вызванной травмами спинного мозга, боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и инсультами ствола мозга.
GTA VI, релиз которой состоялся 19 ноября, окрестили самой долгожданной игрой: геймеры ждали ее 13 лет. Предрелизный ажиотаж побил все рекорды: Sensor Tower насчитала почти 16 млн цифровых предзаказов на сумму около $1,5 млрд. Сама рекламная кампания, по оценкам чиновников Майами, обошлась Rockstar Games минимум в $150 млн.