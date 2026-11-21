Более 40 000 человек протестовали в Швейцарии против военных расходов
Более 40 000 человек вышли на улицы швейцарских городов в рамках международного движения Youth Strike, пишет портал Blue News. Участники протестовали 20 ноября против наращивания вооружений, климатического кризиса и сокращения расходов на образование. Акции прошли примерно в 10 городах страны.
В Базеле группа людей в масках возвела баррикады. Из-за нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием фейерверков, бутылок и пиротехники полиция применила водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. В Лозанне около 50 демонстрантов в масках столкнулись с полицией возле собора, полиция также ответила слезоточивым газом и водометами. В Цюрихе, где в забастовке участвовали около 3000 человек, полиция также применяла слезоточивый газ после призывов к насилию в соцсетях.
В акциях участвовали представители более чем 65 учебных заведений. Помимо отказа от оружейных проектов участники требовали 35-часовой рабочей недели, доступных обедов в учебных заведениях и лучших условий труда для учеников на производстве.
Во Франции 17 ноября в акциях протеста с требованием повысить зарплаты работникам государственного сектора приняли участие 146 000 человек. 14 ноября во Франции также прошли массовые демонстрации, собравшие 106 000 человек, в том числе 24 000 в Париже. По данным МВД, численность протестующих снизилась по сравнению с предыдущей неделей, когда в акциях участвовали 146 000 человек по всей стране и 46 000 в столице. Массовые протесты против роста цен во Франции проходят с конца сентября. 14 ноября министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что в республике планируется провести от 50 до 60 протестных шествий.