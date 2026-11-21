Во Франции 17 ноября в акциях протеста с требованием повысить зарплаты работникам государственного сектора приняли участие 146 000 человек. 14 ноября во Франции также прошли массовые демонстрации, собравшие 106 000 человек, в том числе 24 000 в Париже. По данным МВД, численность протестующих снизилась по сравнению с предыдущей неделей, когда в акциях участвовали 146 000 человек по всей стране и 46 000 в столице. Массовые протесты против роста цен во Франции проходят с конца сентября. 14 ноября министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что в республике планируется провести от 50 до 60 протестных шествий.