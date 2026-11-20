По словам российского лидера, сейчас некоторые люди переезжают в Россию из других стран, в том числе и из европейских. Он добавил, что данное явление не носит массовый характер. Глава России также отметил, что страна может стать «ковчегом» не только для православных и всех христиан. Путин обратил внимание, что в России сосуществуют четыре религии, включая буддизм, иудаизм и ислам. По словам президента, у всех, кто исповедует данные религии, есть общие фундаментальные традиционные ценности, несмотря на то, что у каждой конфессии есть определенные особенности.