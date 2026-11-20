Путин: европейцы переезжают в РФ ради будущего детей и традиционных ценностей
Некоторые европейцы едут в Россию, потому что они хотят воспитывать своих детей в рамках традиционных религиозных ценностей. Об этом в интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель» заявил президент России Владимир Путин.
«Когда я с этими людьми разговаривал [переселенцами из других стран, в т.ч. Европы], они говорят, что главным побудительным мотивом, главной причиной переезда в Россию было стремление сохранить их ценности, сохранить семью и сохранить будущее, обеспечить будущее их детей, которые, как они считают, должны иметь право расти и воспитываться в рамках традиционных религиозных ценностей», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
По словам российского лидера, сейчас некоторые люди переезжают в Россию из других стран, в том числе и из европейских. Он добавил, что данное явление не носит массовый характер. Глава России также отметил, что страна может стать «ковчегом» не только для православных и всех христиан. Путин обратил внимание, что в России сосуществуют четыре религии, включая буддизм, иудаизм и ислам. По словам президента, у всех, кто исповедует данные религии, есть общие фундаментальные традиционные ценности, несмотря на то, что у каждой конфессии есть определенные особенности.
В интервью Кустурице Путин также заявил, что он каждый день молится за Россию и ее народ. Он добавил, что Русская православная церковь сыграла уникальную роль в становлении русской нации и российской государственности. По его словам, хранить человека и его духовность – главное направление совместной с Церковью работы. Также президент назвал сохранение человека и его духовности одним из главных направлений государственной политики.