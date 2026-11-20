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Патриарх Кирилл (мирское имя – Владимир Михайлович Гундяев) родился в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) 20 ноября 1946 г. После революции его дед Василий Гундяев работал машинистом Казанской железной дороги, но как ревностный прихожанин выступил против разрушения храмов и обновленчества церкви. В итоге он прошел «семь ссылок» и «47 тюрем», в том числе Соловки. В конце жизни Василий Гундяев принял сан и стал священником в Башкирии. «[Незадолго до смерти] я его спросил: “Дедушка, а ты был счастлив?” Странный вопрос к человеку, который 30 лет в тюрьме просидел за веру… Представьте себе: он не понял моего вопроса. Не понял потому, что он был действительно счастливым человеком», – рассказывал затем патриарх Кирилл. Религии себя посвятили как минимум три поколения его семьи. / AP