Что сказал Путин в фильме Первого канала «Наше крещение. Предстоятель»Президент рассказал о роли РПЦ в истории России и поговорил об украинской власти
- Об украинской власти и внешней политике Киева
- Об общем будущем России и Украины
- О роли православной церкви в истории России
Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице рассказал о своем отношении к украинцам, политике Киева и роли Русской православной церкви (РПЦ) в становлении российского государства.
Интервью вошло в документальный фильм Первого канала «Наше крещение. Предстоятель», снятый Кустурицей к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Ведомости» собрали главное из слов российского президента.
Об украинской власти и внешней политике Киева
Путин заявил, что власть на Украине принадлежит не патриотам страны, а националистам. «Патриотизм от национализма, как известно, заключается в том, что патриоты любят свою страну, а националисты ненавидят другие народы. В этом разница. Но на этой ненависти к другим народам далеко не уедешь», – сказал российский лидер.
Говоря о нынешнем противостоянии России и Украины, Путин обвинил внешние силы в стремлении ослабить Россию и подчинить ее своим интересам.
По мнению президента, государства, поддерживающие Украину, руководствуются прежде всего собственными интересами, а не интересами украинского народа. По его словам, конечная цель такой политики заключается в ослаблении других государств и их подчинении внешнему влиянию.
Об общем будущем России и Украины
Отдельно Путин обратился к жителям Украины с призывом задуматься о будущем своих детей и необходимости объединения усилий с Россией. «Чего бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе», – заявил президент.
По его словам, россиянам и украинцам необходимо стремиться к достижению общих целей, несмотря на нынешнее противостояние. При этом российский лидер уточнил, что речь не обязательно идет об объединении России и Украины в рамках одного государства.
О роли Русской православной церкви
Значительную часть интервью Путин посвятил РПЦ. По его словам, она сыграла уникальную роль в формировании русского народа и становлении российской государственности.
Президент связал этот процесс с крещением Руси князем Владимиром. Он отметил, что до принятия христианства на Руси уже существовали единая княжеская власть, экономические связи и общий язык, но не было единой религии. После крещения Руси, как рассказал Путин, произошло становление русской нации и российской государственности.
Именно этим, по его мнению, объясняется особое отношение к православной церкви в России.
Президент также напомнил о роли церкви в годы Великой Отечественной войны. Он обратил внимание на то, что в 1943 г., после Сталинградской и Курской битв, при Иосифе Сталине было восстановлено патриаршество.
Путин назвал сохранение человека и его духовности одним из главных направлений государственной политики. По его словам, именно эта задача лежит в основе совместной работы государства и РПЦ.