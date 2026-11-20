Никитин: восемь регионов протестируют доставку грузов беспилотным транспортом
Восемь российских регионов вошли в эксперимент по развитию беспилотной логистики. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин на форуме «Транспорт России».
В проекте примут участие Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан, Якутия, Сахалинская, Нижегородская и Рязанская области, а также Приморский край.
«Ключевая цель проекта – систематизировать и консолидировать опыт, успешные практики и компетенции, накопленные в ходе экспериментов последних лет», – отметил Никитин.
Всего на конкурс поступило 18 заявок. Их оценивали по 11 критериям, среди которых были готовность сценариев применения, инфраструктуры, операторов беспилотников и организационного сопровождения.
Беспилотники планируют использовать для перевозки продуктов, товаров повседневного спроса, посылок, документов и лекарств. Также их хотят задействовать для доставки медицинских материалов. Особое внимание в рамках эксперимента уделят снабжению отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Использование беспилотников должно помочь наладить доставку необходимых товаров и грузов в такие районы.
3 октября «Ведомости» писали, что посылки Wildberries в отдаленные и малонаселенные пункты могут начать доставлять беспилотниками. Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) по приглашению Минтранса примет участие в пилотном проекте в одном из регионов по беспилотной воздушной доставке, заявил директор по развитию инноваций и экосистемы RWB Евгений Этин.
2 сентября Минтранс России объявил конкурсный отбор регионов для участия в формировании низковысотной логистики, проект направлен на внедрение БПЛА в ключевые отрасли экономики. В регионе-победителе планируется развернуть цифровую платформу управления низковысотной экономикой на базе госинформсистемы «ЭРА-Глонасс» и разработать мастер-план беспилотной аэрологистики.