Беспилотники планируют использовать для перевозки продуктов, товаров повседневного спроса, посылок, документов и лекарств. Также их хотят задействовать для доставки медицинских материалов. Особое внимание в рамках эксперимента уделят снабжению отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Использование беспилотников должно помочь наладить доставку необходимых товаров и грузов в такие районы.