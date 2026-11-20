Рабочие и студенты вышли на массовые протесты по всей Италии
В Италии проходят массовые забастовки и демонстрации рабочих и студентов против роста стоимости жизни, сокращения социальных расходов и перевооружения. По всей стране организовано более 100 протестных акций, сообщает La Repubblica.
Всеобщую забастовку объявили профсоюзы CGIL и Cobas. К ним присоединились участники международного студенческого протестного движения. Демонстранты требуют повышения зарплат и пенсий, увеличения расходов на образование и здравоохранение, а также пересмотра бюджетной политики правительства Джорджи Мелони.
По данным CGIL, акции охватили все регионы страны. В Милане, Флоренции, Риме, Турине и Палермо проходят многотысячные шествия. В Милане профсоюз оценил число протестующих в 100 000 человек, во Флоренции – в 70 000.
«Нас больше миллиона, и мы вовсе не меньшинство», – заявил генеральный секретарь CGIL Маурицио Ландини, оценивая общую численность участников протестов. Он анонсировал новые демонстрации 5 и 12 декабря.
Забастовка затронула школы, медицинские учреждения, общественный транспорт и другие государственные и частные организации. В некоторых городах приостановлено движение автобусов и трамваев. В Генуе студенты заняли здание университета, а в Болонье произошли столкновения демонстрантов с полицией.
30 октября в Италии уже проходила всеобщая забастовка, организованная профсоюзом USB. Акции охватили более 50 городов, включая Рим, Милан, Неаполь и Турин. По оценке организаторов, в них участвовали от 1 млн до 1,5 млн человек.
Участники предыдущих протестов выступали против роста цен, увеличения военных расходов и сокращения финансирования социальной сферы. В некоторых городах демонстрации сопровождались столкновениями с полицией. Премьер-министр Джорджа Мелони заявляла, что уважает право граждан на мирный протест.