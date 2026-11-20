21 августа VK также обратилась с иском к Apple в Арбитражный суд Москвы, чтобы вернуть приложения компании в Аpp Store. Apple удалила приложения VK, включая «VK видео», «VK мессенджер», «VK музыку» и «Дзен», в июне этого года. Тогда компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, хотя сама VK отрицала наличие прямых санкций.