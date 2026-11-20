VK подал иск к Apple на 31 млн евро
К американской компании Apple поступил иск от российского холдинга VK на 31 млн евро, сообщили «Ведомостям» в компании.
Как пояснили в VK, требования связаны со взысканием средств, полученных Apple через App Store, от пользователей приложений российского холдинга.
«Apple без объяснения причин, уведомлений и объяснений прекратила выплаты в 2025 г. VK требует выплаты денежных средств в размере свыше 31 млн евро и процентов за пользование этими средствами», – заявил представитель VK.
Исковое заявление ООО «ВК» рассмотрит Арбитражный суд Москвы.
21 августа VK также обратилась с иском к Apple в Арбитражный суд Москвы, чтобы вернуть приложения компании в Аpp Store. Apple удалила приложения VK, включая «VK видео», «VK мессенджер», «VK музыку» и «Дзен», в июне этого года. Тогда компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, хотя сама VK отрицала наличие прямых санкций.
Минцифры РФ назвало решение Apple удалить приложения политически мотивированным и направило обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. 3 августа антимонопольная служба возбудила дело против американской корпорации.