Захарова: отказ Венгрии от исков не изменит позицию России по активам
Отказ Венгрии от судебных исков против использования доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине не повлияет на позицию Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Данное решение венгерских властей не повлияет на принципиальную позицию России», – отметила дипломат (цитата по ТАСС).
Она подчеркнула, что незаконность манипуляций с суверенными активами РФ является очевидной для международного права. Захарова также назвала передачу доходов от российских активов Украине или попытки их конфискации открытым грабежом. По ее словам, за подобные действия придется нести ответственность.
18 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ведомство продолжает рассматривать возможность использовать замороженные российские активы для погашения кредитов, которые Евросоюз (ЕС) привлекает для поддержки Украины. Она также отметила, что ЕК рассматривает возможность направлять доходы от реинвестирования российских активов на выплату процентов по займу.
13 ноября глава бельгийского депозитария Euroclear Bank Валери Урбен заявила, что международные инвесторы стали сомневаться в способности Евросоюза (ЕС) соблюдать верховенство права на фоне обсуждения возможного использования замороженных российских активов. Урбен предупредила, что возможная передача российских активов ЕС или специально созданной структуре создает репутационные риски для европейской финансовой системы.