Россия и Узбекистан подписали план военного сотрудничества на 2027 год
Министры обороны России и Узбекистана Андрей Белоусов и Ботир Кудратходжаев провели переговоры в рамках рабочего визита главы российского военного ведомства в республику. По итогам встречи стороны подписали план сотрудничества между оборонными министерствами на 2027 г., сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов заявил, что взаимодействие военных ведомств двух стран достигло высокого уровня и продолжает развиваться. Он подчеркнул его значение для укрепления безопасности в Центральной Азии. По словам министра, Россия и Узбекистан реализуют программу стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 гг., предусматривающую более 60 совместных мероприятий ежегодно. В их числе – учения, оперативная и боевая подготовка войск. В октябре подразделения сухопутных войск двух стран провели совместную тренировку на полигоне «Термез».
Белоусов также отметил сотрудничество в подготовке военнослужащих, стажировки узбекистанских военных в учебных центрах Минобороны РФ и занятия под руководством российских инструкторов.
Кудратходжаев, в свою очередь, заявил о заинтересованности Узбекистана в дальнейшем расширении взаимодействия с Россией в оборонной сфере и вопросах региональной безопасности.
С 20 по 27 октября российские военнослужащие приняли участие в совместных учениях «Хамкорлик-2026» в Узбекистане.
6 октября президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений Москвы и Ташкента в духе стратегического партнерства и союзничества. По его словам, в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с узбекистанскими партнерами вовлечено почти 80 российских регионов. Президент также отметил реализацию совместных проектов, включая предприятия различных отраслей, индустриальные и технологические парки, а также инфраструктурные и социальные объекты.