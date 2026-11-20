Белоусов заявил, что взаимодействие военных ведомств двух стран достигло высокого уровня и продолжает развиваться. Он подчеркнул его значение для укрепления безопасности в Центральной Азии. По словам министра, Россия и Узбекистан реализуют программу стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 гг., предусматривающую более 60 совместных мероприятий ежегодно. В их числе – учения, оперативная и боевая подготовка войск. В октябре подразделения сухопутных войск двух стран провели совместную тренировку на полигоне «Термез».