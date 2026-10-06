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Главная / Политика /

Путин отметил успешное развитие отношений России и Узбекистана

Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений Москвы и Ташкента в духе стратегического партнерства и союзничества. Об этом говорится в приветствии участникам, организаторам и гостям III Совета регионов России и Узбекистана, опубликованном на сайте Кремля.

По его словам, в торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи с узбекистанскими партнерами вовлечено почти 80 российских регионов. Президент также отметил реализацию совместных проектов, включая предприятия различных отраслей, индустриальные и технологические парки, а также инфраструктурные и социальные объекты.

Путин назвал Совет регионов востребованным и эффективным механизмом прямого диалога между двумя странами. Он выразил уверенность, что участники заседания на тематических сессий обсудят новые направления сотрудничества.

10 сентября «Ведомости» со ссылкой на данные АТОР писали, что в январе – июне российские туристы совершили более 165 000 поездок в Узбекистан. Спрос на посещение этой страны вырос год к году на 55,4%. Там также отмечают, что в первом полугодии 2025 г. показатель прибавил к аналогичному периоду предыдущего года лишь 6,5%. При этом интерес к путешествиям в Узбекистан растет сильнее по сравнению с другими странами Центральной Азии. Например, количество поездок в Киргизию за это же время увеличилось всего на 7,84% до 27 000, в Таджикистан – на 19,53% до 12 410, сообщает АТОР.

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