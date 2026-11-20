Дюмин призвал обеспечить равные льготы ветеранам спецоперации во всех регионах
Ветераны спецоперации и их семьи должны получать одинаковый базовый набор мер поддержки во всех регионах России. Об этом сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании комиссии по вопросам поддержки ветеранов и их семей.
«Нужно добиться, чтобы вне зависимости от региона все ветераны СВО и члены их семей получали одинаковый базовый перечень мер поддержки», – подчеркнул Дюмин.
Он поручил комиссии следить за предоставлением этих льгот на местах. По его словам, с 1 января регионы должны в полном объеме выполнять соответствующий указ президента. Еще одной задачей Дюмин назвал обеспечение беспрепятственного перехода ветеранов спецоперации от военной системы медицинской помощи и реабилитации к гражданской. Все медицинские учреждения должны работать по единым стандартам, заявил секретарь Госсовета.
Также Дюмин отметил, что до сих пор не внесены изменения в законодательство, которые позволили бы присваивать статус ветерана боевых действий военнослужащим, погибшим на приграничных территориях без боевого задания. В результате их семьи, прежде всего дети, лишены части социальных льгот.
2 ноября статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева сообщила, что более 24 000 обращений по вопросам трудоустройства поступило от ветеранов спецоперации в государственный фонд «Защитники Отечества». Из них 57% нашли работу, уточнила она.