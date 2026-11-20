Он поручил комиссии следить за предоставлением этих льгот на местах. По его словам, с 1 января регионы должны в полном объеме выполнять соответствующий указ президента. Еще одной задачей Дюмин назвал обеспечение беспрепятственного перехода ветеранов спецоперации от военной системы медицинской помощи и реабилитации к гражданской. Все медицинские учреждения должны работать по единым стандартам, заявил секретарь Госсовета.