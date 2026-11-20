20 ноября фьючерсы на золото на бирже Comex упали в цене на 3%. Это стало самым резким снижением с марта этого года. По состоянию на 12:51 мск декабрьский контракт на золото стоит 3572,25 руб. за унцию. На минимуме фьючерс достиг 3515,32 руб. за унцию.