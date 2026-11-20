Объем золота в резервах Банка России достиг минимума с 2019 года
В октябре объем золота в резервах Банка России составил 72,5 млн тройских унций. Это на 0,3 млн тройских унций меньше, чем месяцем ранее. Это следует из материалов на сайте регулятора.
В натуральном выражении показатель за месяц снизился на 0,4%, а в стоимостном – на 3,2%. ЦБ сокращает запас золота уже 10 месяцев подряд.
Показатель стал минимальным с октября 2019 г., когда запас монетарного золота в резервах ЦБ составил 72,7 млн тройских унций.
На 1 ноября международные резервы России составили $720,912 млрд против $731,76 млрд на 1 октября. Объем валютных резервов сократился с $430,153 млрд до $428,954 млрд, а стоимость монетарного золота в составе международных резервов уменьшилась на $9,649 млрд и составила $291,958 млрд.
20 ноября фьючерсы на золото на бирже Comex упали в цене на 3%. Это стало самым резким снижением с марта этого года. По состоянию на 12:51 мск декабрьский контракт на золото стоит 3572,25 руб. за унцию. На минимуме фьючерс достиг 3515,32 руб. за унцию.