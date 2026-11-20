Лукашенко похвалил россиян за покупку домов в белорусских деревнях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян, которые активно приобретают дома в сельской местности республики. Во время встречи с работниками предприятия в Сморгони он призвал белорусов последовать их примеру.
«Россияне молодцы. Они батьку услышали», – заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
По словам президента, россияне покупают небольшие деревенские дома уже за пределами Минска. При этом речь идет преимущественно об обеспеченных людях, которые строят на приобретенных участках новое жилье и приезжают туда с детьми.
«Они скупают все эти домики маленькие. И это не бедные люди, прежде всего. Они строят там нормальный дом», – рассказал Лукашенко.
Глава государства призвал белорусов активнее приобретать недвижимость в сельской местности и не откладывать такие решения.
30 апреля Лукашенко призвал остановить отток населения из регионов республики в Минск и областные центры. По его словам, многие из 118 районов Белоруссии сталкиваются с сокращением численности жителей, особенно в сельской местности.