Лукашенко призвал «раз и навсегда» остановить отток населения из регионов

В России о проблеме оттока населения из регионов в Москву говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин в декабре 2025 г. Он отмечал, что в рамках решения демографических вопросов важно в том числе создавать комфортные условия жизни в селах и малых городах для приостановки оттока населения с этих территорий. По его словам, стоит изучить вопросы демографии и с точки зрения жилищной политики в сельской местности и маленьких городах.