Главная / Политика /

Лукашенко призвал «раз и навсегда» остановить отток населения из регионов

Ведомости

Необходимо остановить отток жителей из регионов Белоруссии «раз и навсегда», заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках инициативы «Один район – один проект». Его слова передает «БелТА».

«Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Прекратить раз и навсегда <...>. Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске», – сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, многие из 118 районов Белоруссии сталкиваются с тем, что население уезжает в Минск, особенно отток наблюдается на сельских территориях. Он указал, что для жителей регионов важным становится наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Следующими в рейтинге, по результатам соцопросов, оказываются вопросы ценообразования, досуга, ЖКХ и другие.

В России о проблеме оттока населения из регионов в Москву говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин в декабре 2025 г. Он отмечал, что в рамках решения демографических вопросов важно в том числе создавать комфортные условия жизни в селах и малых городах для приостановки оттока населения с этих территорий. По его словам, стоит изучить вопросы демографии и с точки зрения жилищной политики в сельской местности и маленьких городах.

