Володин: для решения проблем демографии надо остановить отток населения из сел

«Надо взять и посмотреть, какой у нас средний коэффициент рождаемости – где-то около 1,4 по стране. А какой он в городах? 1,3. А какой он на селе? 1,6. Наша задача выйти на какой показатель? 1,6. Но на селе-то уже вышли на этот показатель», – сказал он (цитата по ТАСС).