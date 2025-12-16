Володин: для решения проблем демографии надо остановить отток населения из сел
В рамках решения демографических вопросов в России необходимо в том числе создавать комфортные условия жизни в селах и малых городах для приостановки оттока населения с этих территорий, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ.
«Надо взять и посмотреть, какой у нас средний коэффициент рождаемости – где-то около 1,4 по стране. А какой он в городах? 1,3. А какой он на селе? 1,6. Наша задача выйти на какой показатель? 1,6. Но на селе-то уже вышли на этот показатель», – сказал он (цитата по ТАСС).
Володин отметил, что стоит изучить вопросы демографии и с точки зрения жилищной политики в сельской местности и маленьких городах.
10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что в ближайшее время кабмин проанализирует федеральные и региональные практики по стимулированию рождаемости и выберет лучшие из них. Кроме того, власти хотят актуализировать региональные программы и использовать их на национальном уровне.