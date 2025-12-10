Газета
Правительство готовит дополнительные меры по поддержке рождаемости

Ведомости

В ближайшее время правительство проанализирует федеральные и региональные практики по стимулированию рождаемости и выберет лучшие из них. Кроме того, власти хотят актуализировать региональные программы и использовать их на национальном уровне. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда», – отметил он (цитата по сайту правительства).

По словам Мишустина, для реализации этих задач необходимо продолжать развивать экономику, а также заниматься ее трансформацией.

Путин назвал недостаточными меры по повышению рождаемости

Политика / Власть

Правительство подготовит дополнительные меры по поддержке рождаемости к 1 июня 2026 г.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что принятых мер в сфере демографии недостаточно. Он указал, что рождаемость продолжает снижаться, поэтому президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Путин напомнил, что в текущем году введен корпоративно-демографический стандарт, а также ряд инициатив, направленных на улучшение условий для семьи и детей. По его словам, дальнейшая работа в этой сфере будет ориентирована на системные задачи, которые необходимо сформулировать на перспективу.

