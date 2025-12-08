Газета
Главная / Политика /

Путин назвал недостаточными меры по повышению рождаемости

Президент предложил обратить внимание на поддержку отцовства
Ведомости

Принятых мер в сфере демографии недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он указал, что рождаемость продолжает снижаться. Поэтому президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Путин напомнил, что в текущем году введен корпоративно-демографический стандарт, а также ряд инициатив, направленных на улучшение условий для семьи и детей. По его словам, дальнейшая работа в этой сфере будет ориентирована на системные задачи, которые необходимо сформулировать на перспективу.

По словам президента РФ, в последние годы была утверждена долгосрочная стратегия демографического развития, а также запущен новый национальный проект «Семья».

С 2025 г. показатели рождаемости включены в систему оценки эффективности работы региональных руководителей. Кроме того, запланированы новые меры поддержки: начиная с 2026 г. семейные выплаты смогут получать малообеспеченные семьи, где воспитываются двое и более детей.

23 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программу материнского капитала нужно реформировать, чтобы она поддерживала рождение третьего и последующих детей.

Матвиенко подчеркнула, что маткапитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, «причем существенно». «Мы считаем, что настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать ее на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей», – сказала Матвиенко. Она считает, что обновленный подход к реформе стоит применять и при выплатах регионального маткапитала.

