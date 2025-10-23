Матвиенко предложила стимулировать многодетность реформой маткапитала

Матвиенко предложила стимулировать многодетность реформой маткапиталаСпикер Совета Федерации считает, что на последующих детей он должен быть больше, чем на первенца
Программу материнского капитала нужно реформировать, чтобы она поддерживала рождения третьего и последующих детей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.
Матвиенко подчеркнула, что маткапитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, «причем существенно». «Мы считаем, что настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать ее на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей», – сказала Матвиенко. Она считает, что обновленный подход к реформе стоит применять и при выплатах регионального маткапитала.
«И в целом должна быть идеология, на мой взгляд: все дополнительные меры поддержки – федеральные, региональные – должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей», – сказала Матвиенко.
С 1 февраля 2025 г. размер маткапитала был проиндексирован на 9,5%. Теперь он составляет 690 200 руб. на первого ребенка и 912 100 руб. на второго ребенка. Причем если ранее семья получала выплату на первенца, при втором рождении она составит 221 900 руб. В июне в Госдуму внесли проект изменений в закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, депутат Госдумы Нина Останина предложила выдавать материнский капитал при рождении не только первых двоих, но также на третьего и всех последующих детей. Его размер должен увеличиваться для каждого последующего ребенка. Законопроект не рассмотрели даже в первом чтении.
Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает изменения в механизме материнского капитала, чтобы больше поддержать рождения вторых и последующих детей, говорил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе пленарного заседания на VI Форуме социальных инноваций регионов 11 сентября.
По словам Матвиенко, механизм семейной ипотеки превращается в «столичную ипотеку». Более половины льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, рассказала спикер Совфеда. «Необходимо создать условия, чтобы семьи с детьми могли улучшать свои жилищные условия в районе, где они фактически проживают, на родной земле», – сказала Матвиенко. По ее словам, это помогло бы развитию индивидуального строительства, особенно в малых городах. С этой же инициативой по ограничению выдачи семейной ипотеки в регионе проживания заемщика Матвиенко выступила в июне.
Спикер призвала дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Сейчас ставка составляет 6% вне зависимости от числа детей. Матвиенко добавила, что требует развития модель льготного арендного жилья для семей с детьми.
«А вообще, хочется помечтать. Когда у нас появятся возможности: вот родился в семье третий, четвертый ребенок, и государство дает квартиру или собственный дом. К тому же, получило бы развитие индивидуальное жилье, деревянное домостроение. Леса у нас много! Конечно, это была бы мечта каждой семьи, и точно была бы мотивация рожать больше детей», – поделилась Матвиенко. Президент России Владимир Путин пошутил, что не все россияне хотят жить в лесу, и отметил, что для индивидуального жилищного строительства необходимо также и развитие инфраструктуры.
Ранее замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что Минфин рассматривает механизм снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Ведомство продолжает работу над дифференциацией ставок по семейной ипотеке, но параметров еще нет, сообщал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы 21 октября. Вице-премьер Марат Хуснуллин 25 июля также рассказывал, что правительство рассматривает предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеки в зависимости от регионов и количества детей.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 гг. «подчинен принципу семейноцентричности», говорила Матвиенко в ходе «нулевых чтений» бюджета в Совете Федерации. На «детский бюджет» предусмотрено 10 трлн руб. за три года. Более 2 трлн руб. направят на улучшение жилищных условий. В частности, около 1,8 трлн руб. пойдет на субсидирование ставок по ипотеке для всех семей с детьми, а свыше 300 млрд руб. – на единовременные выплаты многодетным родителям (450 000 руб.) для частичного погашения долга. Средства также направят на выплаты единого пособия семьям с детьми, продолжение программы материнского капитала с индексацией, а также на новую семейную выплату в виде возврата части подоходного налога родителям двух и более детей, которая начнет действовать с 2026 г.