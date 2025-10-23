Матвиенко предложила стимулировать многодетность реформой маткапитала

«А вообще, хочется помечтать. Когда у нас появятся возможности: вот родился в семье третий, четвертый ребенок, и государство дает квартиру или собственный дом. К тому же, получило бы развитие индивидуальное жилье, деревянное домостроение. Леса у нас много! Конечно, это была бы мечта каждой семьи, и точно была бы мотивация рожать больше детей», – поделилась Матвиенко. Президент России Владимир Путин пошутил, что не все россияне хотят жить в лесу, и отметил, что для индивидуального жилищного строительства необходимо также и развитие инфраструктуры.