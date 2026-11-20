Билеты на премьерные спектакли крупных театров в новом сезоне подорожали на 20%Это связано с ростом себестоимости мероприятий и дефицитом новых постановок, считают эксперты
Средняя стоимость билета на культурное мероприятие в России в июле-сентябре 2026 г. выросла на 13% к тому же периоду 2025 г. и достигла 2 669 руб. Это следует из данных компании МТС Live, которая объединяет билетную витрину Ticketland, сервис Ticketscloud и сеть концертно-развлекательных площадок «МТС Live Холл». Годовая инфляция в России в сентябре 2026 г. составила 6,35%, следует из данных Росстата.
Наиболее существенно за указанный период подорожали мюзиклы и театральные постановки. Средняя стоимость билета на мюзикл выросла на 21% до 3 892 руб., на спектакли – на 20% до 2 999 руб. Причем в случае с театрами увеличение цен оказалось неравномерным, отмечают аналитики МТС Live. На 20%, по их данных, подорожали премьерные постановки в крупных театрах к старту сезона, на 11% – уже идущие в репертуаре спектакли. В региональных и небольших театрах средняя стоимость билета увеличилась только на 6%.
Меньшую динамику роста цен показали концерты: в этой категории средняя стоимость билета стала больше на 9% и достигла 2 945 руб. При этом цены на билеты фестивалей наоборот снизились – на 6% до 2047 руб., фиксируют в МТС Live.
В январе – июне 2026 г. рынок офлайн-развлечений вырос на 19% в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 165 млрд руб., следует из данных совместного исследования консалтинговой компании OKS Labs by Okkam, сервисов «Яндекс афиша», Kassir.ru и Ticketland. С учетом этих данных за весь 2026 год в деньгах рынок, как ожидают авторы исследования, увеличится на 14% к 2025 г. и достигнет 353 млрд руб. В результате темпы роста в денежном выражении в сравнении с 2025 г. сократятся в два раза «на фоне замедления динамики посещаемости в большинстве сегментов», отмечали авторы исследования. Одним из ключевых драйверов рынка в текущем году аналитики назвали как раз повышение средней стоимости билета.
В цены билетов заложена себестоимость мероприятий, на которую влияет общая инфляция, отмечает гендиректор МТС Live Дмитрий Зорихин: «Инфляция затрагивает аренду залов, расходы на декорации, гонорары команде и артистам».
Повышает стоимость и спрос: на спектакли ведущих театров, особенно премьеры и постановки со звездным составом, желающих стабильно больше, чем мест в зале, продолжает Зорихин. В категории мюзиклов рост средней цены также связан с запуском новых проектов, которые вызывают высокий зрительский интерес, добавляет он.
Данные МТС Live согласуются с тем, что мы видим в нашем исследовании, говорит руководитель практики медиа, развлечений и спорта консалтинговой компании OKS Labs by Okkam Марина Шипова. Премьеры и флагманские проекты дорожают быстрее остальных, отмечает она. В театрах залы уже загружены почти полностью, поэтому главным источником роста остается цена, поясняет Шипова: «Репертуары обновляются медленно, и новинки становятся дефицитом. Отсюда и опережающий рост цен на новые постановки и мюзиклы».
В целом рынок растет за счет цены, а не за счет числа походов, резюмирует Шипова: «Стоимость билетов растет быстрее реальных доходов, и это сдерживает частоту посещений».