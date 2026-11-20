В январе – июне 2026 г. рынок офлайн-развлечений вырос на 19% в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025 г. и составил 165 млрд руб., следует из данных совместного исследования консалтинговой компании OKS Labs by Okkam, сервисов «Яндекс афиша», Kassir.ru и Ticketland. С учетом этих данных за весь 2026 год в деньгах рынок, как ожидают авторы исследования, увеличится на 14% к 2025 г. и достигнет 353 млрд руб. В результате темпы роста в денежном выражении в сравнении с 2025 г. сократятся в два раза «на фоне замедления динамики посещаемости в большинстве сегментов», отмечали авторы исследования. Одним из ключевых драйверов рынка в текущем году аналитики назвали как раз повышение средней стоимости билета.