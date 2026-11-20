Количество активных пользователей ЦФА-платформ за три месяца выросло в 1,9 раза, до 129 800 клиентов. На конец квартала число клиентов-юрлиц увеличилось на 16%, до 1900, а физлиц – на 19,3%, до 1,22 млн руб., из которых 69 900 человек являются квалифицированными инвесторами.