Число зарегистрированных пользователей ЦФА-платформ выросли почти на 20%
Количество активных пользователей ЦФА-платформ за три месяца выросло в 1,9 раза, до 129 800 клиентов. На конец квартала число клиентов-юрлиц увеличилось на 16%, до 1900, а физлиц – на 19,3%, до 1,22 млн руб., из которых 69 900 человек являются квалифицированными инвесторами.
5 апреля «Ведомости» писали, что Банк России определил минимальный уровень кредитного качества ЦФА, доступных неквалифицированным инвесторам: умеренно высокий А+ по национальной шкале или умеренный ВВ по международной. С весны «неквалы» могут без ограничений приобретать ЦФА с такими рейтингами, если выплаты по ним не зависят от каких-либо переменных индикаторов.