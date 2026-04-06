ЦБ определил минимальный уровень рейтинга ЦФА для «неквалов»

Банк России определил минимальный уровень кредитного качества цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных неквалифицированным инвесторам: умеренно высокий А+ по национальной шкале или умеренный ВВ по международной. Теперь «неквалы» могут без ограничений приобретать ЦФА с такими рейтингами, если выплаты по ним не зависят от каких-либо переменных индикаторов. Если цифровой актив удостоверяет право требования облигаций или возможность осуществлять по ним права, то у самих бондов или их эмитента должен быть аналогичный уровень рейтинга.