ЦБ определил минимальный уровень рейтинга ЦФА для «неквалов»Теперь они могут без ограничений покупать ЦФА с рейтингом А+ по национальной шкале или ВВ по международной
Банк России определил минимальный уровень кредитного качества цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных неквалифицированным инвесторам: умеренно высокий А+ по национальной шкале или умеренный ВВ по международной. Теперь «неквалы» могут без ограничений приобретать ЦФА с такими рейтингами, если выплаты по ним не зависят от каких-либо переменных индикаторов. Если цифровой актив удостоверяет право требования облигаций или возможность осуществлять по ним права, то у самих бондов или их эмитента должен быть аналогичный уровень рейтинга.
Кроме того, «неквалам» в пределах 600 000 руб. доступны ЦФА, доход по которым варьируется от динамики инфляции, ключевой ставки, цен на драгоценные металлы и акции, но эмитенты цифровых активов должны обладать рейтингом от АА- по национальной шкале или ВВ+ по международной.