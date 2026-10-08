«Сбер» ожидает объем размещений ЦФА до 900 млрд рублей в 2026 году

1 сентября статс-секретарь – зампред ЦБ Алексей Гузнов заявил, что объем выпусков ЦФА в России достиг около 1,3 трлн руб., а в реестр Банка России включено 25 операторов информационных систем. «Рынок цифровых финансовых активов пока небольшой, но ему от роду всего ничего», – сказал он. По его словам, в период подготовки законодательства «многие компоненты не были понятны ни нам, ни рынку».