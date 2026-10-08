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Главная / Инвестиции /

«Сбер» ожидает объем размещений ЦФА до 900 млрд рублей в 2026 году

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк прогнозирует объем размещения цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 г. на российском рынке составит до 900 млрд руб., заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе инвестиционного форума «Настоящее – будущее».

«На самом деле, мне этот инструмент нравится больше всего, и мне кажется, что за ним огромное будущее», – сказал он.

Греф отметил, что Россия является одним из драйверов развития рынка ЦФА в мире. Пока на вторичном рынке нет хорошей ликвидности, это дело наживное, заключил глава «Сбера».

По прогнозам экспертов АКРА, совокупный объем размещенных ЦФА по итогам 2026 г. может достичь 1,4–1,5 трлн руб. В 2025 г. этот показатель составил порядка 1,1 трлн руб., что более чем вдвое превысило значение на конец предыдущего года. Среди операторов в реестре ЦБ – «Атомайз», платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банка, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка, НРД и «СПБ биржи».

1 сентября статс-секретарь – зампред ЦБ Алексей Гузнов заявил, что объем выпусков ЦФА в России достиг около 1,3 трлн руб., а в реестр Банка России включено 25 операторов информационных систем. «Рынок цифровых финансовых активов пока небольшой, но ему от роду всего ничего», – сказал он. По его словам, в период подготовки законодательства «многие компоненты не были понятны ни нам, ни рынку».

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