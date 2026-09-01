Гузнов: рынок ЦФА набрал устойчивость, несмотря на «младенческий» возраст

Ранее, в сентябре 2025 г., Гузнов на полях ВЭФ-2025 сообщал, что в законодательство о ЦФА внесут изменения, позволяющие учитывать расходы на выпуск долговых активов в общей базе по налогу на прибыль. В августе 2025 г. ЦБ планировал ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к кредитным ЦФА с 2026 г.