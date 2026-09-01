Гузнов: рынок ЦФА набрал устойчивость, несмотря на «младенческий» возраст
Объем выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) в России достиг около 1,3 трлн руб., а в реестр Банка России включено 25 операторов информационных систем. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил статс-секретарь – зампред ЦБ Алексей Гузнов. Он отметил, что инфраструктура рынка приобрела устойчивость.
«Рынок цифровых финансовых активов пока небольшой, но ему от роду всего ничего», – сказал Гузнов. По его словам, в период подготовки законодательства «многие компоненты не были понятны ни нам, ни рынку».
Совокупный объем размещенных ЦФА по итогам 2026 г., по прогнозам экспертов АКРА, может достичь 1,4–1,5 трлн руб. В 2025 г. этот показатель составил порядка 1,1 трлн руб., что более чем вдвое превысило значение на конец предыдущего года. Среди операторов в реестре ЦБ – «Атомайз», платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банка, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка, НРД и «СПБ биржи».
Ранее, в сентябре 2025 г., Гузнов на полях ВЭФ-2025 сообщал, что в законодательство о ЦФА внесут изменения, позволяющие учитывать расходы на выпуск долговых активов в общей базе по налогу на прибыль. В августе 2025 г. ЦБ планировал ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к кредитным ЦФА с 2026 г.