ЦБ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ
Банк России включил сведения об АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом говорится на сайте регулятора.
Включение в реестр дает право выпускать ЦФА для корпоративного сектора и делает инструмент доступным для клиентов. Петербургская биржа стала шестым оператором, включенным в реестр регулятором в 2026 г.
С учетом новых участников в реестре теперь 25 операторов. Среди них – «Атомайз», платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банка, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка, НРД, «СПБ биржи» и ряда других.
7 апреля «Ведомости» со ссылкой на обзор от управляющего директора АКРА Тимура Искандарова и младшего аналитика рейтингового агентства Ильдара Шаяхметова писали, что после нескольких лет интенсивного роста российский рынок ЦФА в 2026 г. перейдет к умеренной динамике. Совокупный объем размещенных ЦФА по итогам этого года может достичь 1,4–1,5 трлн руб., ожидают эксперты. В 2025 г. этот показатель составил порядка 1,1 трлн руб., что более чем вдвое превышает значение на конец предыдущего года.