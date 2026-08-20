ЦБ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ

7 апреля «Ведомости» со ссылкой на обзор от управляющего директора АКРА Тимура Искандарова и младшего аналитика рейтингового агентства Ильдара Шаяхметова писали, что после нескольких лет интенсивного роста российский рынок ЦФА в 2026 г. перейдет к умеренной динамике. Совокупный объем размещенных ЦФА по итогам этого года может достичь 1,4–1,5 трлн руб., ожидают эксперты. В 2025 г. этот показатель составил порядка 1,1 трлн руб., что более чем вдвое превышает значение на конец предыдущего года.