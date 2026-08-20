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Главная / Инвестиции /

ЦБ включил Петербургскую биржу в реестр операторов ЦФА-платформ

Наталья Захарова

Банк России включил сведения об АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом говорится на сайте регулятора.

Включение в реестр дает право выпускать ЦФА для корпоративного сектора и делает инструмент доступным для клиентов. Петербургская биржа стала шестым оператором, включенным в реестр регулятором в 2026 г.

25 июня ЦБ включил банк ВТБ в реестр операторов ЦФА-платформ. Ранее ВТБ выпускал ЦФА через ООО «ВТБ капитал трейдинг». Первый выпуск таких активов состоялся в 2024 г.

С учетом новых участников в реестре теперь 25 операторов. Среди них – «Атомайз», платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банка, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка, НРД, «СПБ биржи» и ряда других.

7 апреля «Ведомости» со ссылкой на обзор от управляющего директора АКРА Тимура Искандарова и младшего аналитика рейтингового агентства Ильдара Шаяхметова писали, что после нескольких лет интенсивного роста российский рынок ЦФА в 2026 г. перейдет к умеренной динамике. Совокупный объем размещенных ЦФА по итогам этого года может достичь 1,4–1,5 трлн руб., ожидают эксперты. В 2025 г. этот показатель составил порядка 1,1 трлн руб., что более чем вдвое превышает значение на конец предыдущего года.

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