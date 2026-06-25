ЦБ включил ВТБ в реестр операторов ЦФА-платформ
ЦБ включил банк ВТБ в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Включение в реестр дает право выпускать ЦФА для корпоративного сектора и делает инструмент доступным для клиентов. Ранее ВТБ выпускал ЦФА через ООО «ВТБ капитал трейдинг». Первый выпуск таких активов состоялся в 2024 г.
С учетом новых участников в реестре теперь 24 оператора. Среди них – «Атомайз», платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банка, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка, НРД, «СПБ биржи» и ряда других.