ЦБ включил ВТБ в реестр операторов ЦФА-платформ

Включение в реестр дает право выпускать ЦФА для корпоративного сектора и делает инструмент доступным для клиентов. Ранее ВТБ выпускал ЦФА через ООО «ВТБ капитал трейдинг». Первый выпуск таких активов состоялся в 2024 г.