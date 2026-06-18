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Главная / Финансы /

ЦБ включил «Озон банк» в реестр операторов ЦФА-платформ

Ведомости

Банк России включил Ozon Банк в реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщил регулятор.

Кроме того, одновременно четвертым оператором информационных систем для ЦФА стало АО «Волтари». До этого ЦБ регистрировал в этом качестве «Уралсиб» и «Спутник ЦФА».

В феврале регулятор предоставил «Озон банку» лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Тогда представитель компании заявил «Ведомостям», что депозитарная лицензия, как и ранее полученная брокерская лицензия, необходимы для развития инвестиционного направления бизнеса.

16 января 2026 г. стало известно, что «Озон» планирует создать собственного оператора информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). Представитель платформы отмечал, что она собирает команду, изучает технические детали, существующее на рынке программное обеспечение, подрядчиков и готовит инфраструктуру и необходимые документы для получения лицензии ЦБ.

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