Банк России дал «Озон банку» лицензию депозитария
Центральный банк России предоставил «Озон банку» лицензию на осуществление депозитарной деятельности.
Представитель «Озон банка» заявил «Ведомостям», что депозитарная лицензия, как и ранее полученная брокерская лицензия, необходимы для развития инвестиционного направления бизнеса.
19 декабря 2025 г. ЦБ выдал «Озон банку» лицензию на осуществление брокерской деятельности.
16 января 2026 г. сообщалось, что «Озон» планирует создать собственного оператора информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). Представитель платформы заявил, что она собирает команду, изучает технические детали, существующее на рынке программное обеспечение, подрядчиков и готовит инфраструктуру и необходимые документы для получения лицензии Центробанка.