Банк России дал «Озон банку» лицензию депозитария

16 января 2026 г. сообщалось, что «Озон» планирует создать собственного оператора информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). Представитель платформы заявил, что она собирает команду, изучает технические детали, существующее на рынке программное обеспечение, подрядчиков и готовит инфраструктуру и необходимые документы для получения лицензии Центробанка.